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Дубровский: поддержка FIS стимулирует Россию к проведению международных соревнований

Спорт
7 сентября, 14:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Международный олимпийский комитет (МОК) на исполкоме организации в июле решил, что не будет содействовать проведению в России любых спортивных соревнований
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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Поддержка со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) является положительным фактором, влияющим на готовность России проводить крупные международные соревнования на своей территории. Об этом журналистам сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Международный олимпийский комитет (МОК) на исполкоме организации в июле решил, что не будет содействовать проведению в России любых спортивных соревнований. Также МОК призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку крупных соревнований в России. Данная мера будет действовать до 31 декабря 2016 года, она может быть пересмотрена на заседании исполкома МОК в декабре. Несмотря на это, FIS не стала отменять летний Гран-при в Чайковском и зимний Гран-при в Нижнем Тагиле.

"Необходимо отметить, что FIS полностью поддержала Россию, подготовила письма благодарности за проведенные ранее этапы, - сказал Дубровский. - Отмена российских этапов негативно сказалась бы на развитии вида спорта не только в России, но и во всем мире. Летний Гран-при накладывает на нас дополнительную ответственность с точки зрения внимания FIS и спортивного сообщества. В соревнованиях будут участвовать 18 команд, и это говорит о том, что напряженность остается вне нашей спортивной общественности, все понимают, что Россия открыта и готова проводить крупные соревнования".

Президент федерации положительно оценил готовность спортивного комплекса в Чайковском к проведению Гран-при. "Все готово к проведению соревнований, команды продолжают заезжать в комплекс. Были предъявлены серьезные требования к спортивным сооружениям, логистике, проживанию, все рекомендации мы постарались выполнить, на данный момент у технической комиссии никаких замечаний к организаторам нет. Надеюсь, что погода не внесет свои коррективы, так как это было в прошлом году", - сказал он.

"Россию на данном этапе представят 19 спортсменов - 10 мужчин и 9 женщин, - продолжил Дубровский. - Российская команда должна подтвердить свои притязания и амбиции, которые распространяются на Олимпиаду 2018 года. Эти соревнования уже являются ступенью к завоеванию олимпийской квоты, так что результаты очень важны. В Гран-при примут участие практически все сильнейшие спортсмены мира".

Российский этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет в Чайковском (Пермский край) с 9 по 11 сентября.

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