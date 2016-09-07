Фестиваль Moscow Games 2016 улучшит восприятие РФ у молодежи со всего мира

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. III Международный фестиваль студенческого и молодежного спорта "Moscow Games 2016" будет способствовать положительному восприятию Москвы и России у студентов со всего мира. Такое мнение журналистам на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС и посвященной международным студенческим соревнованиям, высказал исполняющий обязанности президента Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Фестиваль пройдет с 7 по 11 сентября на территории ОК "Лужники" и объединит более 2000 спортсменов-любителей из 62 университетов 13 стран мира. В рамках фестиваля пройдут соревнования по футболу 5 на 5, волейболу, пляжному волейболу, баскетболу, хоккею, регби-7, чирлидингу и настольному теннису.

"Данный фестиваль - это не только соревнования, но это еще и межнациональное общение, образование, воспитание. Спорт - лакмусовая бумажка, которая демонстрирует всю палитру человеческих характеров и внутренних черт. На всех спортивных площадках всегда создается положительная человеческая аура, которая миллионами осколков потом разлетается вокруг", - сказал Сейранов.

"Нам важно создать образ дружелюбной и теплой Москвы, чтобы у иностранных гостей не было восприятия нашей столицы, исключительно как технополиса. Потом все эти положительные эмоции и впечатления от спортивного праздника студенты со всего мира увезут с собой, в целом меняя менталитет относительно нашей страны. Чем больше будет таких объединяющих культурно-спортивных мероприятий, тем лучше", - заключил Сейранов.

Талисманом международных соревнований стал бурый медведь по имени Федор.

Фестиваль приурочен к первому празднованию Международного дня студенческого спорта. Он был учрежден в ноябре 2015 года ЮНЕСКО совместно с Международной федерацией студенческого спорта (ФИСУ) и будет праздноваться ежегодно 20 сентября.