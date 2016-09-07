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Сборная Азербайджана отказалась от лицензий российских паралимпийцев на Игры-2016

Спорт
7 сентября, 14:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
На Паралимпийские игры поедут те спортсмены, которые сами завоевали путевки
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© Al Tielemans/OIS/IOC via Getty Images

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Команда Азербайджана отказалась от лицензий российских спортсменов на Паралимпийские игры 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Азербайджана.

После отстранения российских паралимпийцев от Игр в Рио- де-Жанейро Международный паралимпийский комитет перераспределил 267 лицензий россиян на Игры между федерациями. Азербайджану досталось три путевки.

"Мы отказались от трех лицензий, которые нам достались. На Паралимпийские игры поедут лишь те спортсмены, которые сами завоевали путевки", - сообщили в пресс-службе.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпиада пройдет с 7 по 18 сентября.

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