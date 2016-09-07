Платини выступит с речью на выборах нового президента УЕФА

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ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выступит с прощальной речью на конгрессе организации, где будет избран новый глава УЕФА. Об этом сообщает агентство AFP.
В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован. Основанием для этого стал перевод бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Позже дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, которая была частично удовлетворена: штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.
Конгресс УЕФА пройдет 14 сентября в Афинах. Кандидатами на пост главы организации являются президент Футбольного союза Словении Александер Чеферин и глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг. Ранее на данный пост претендовал также президент Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр, однако 6 сентября испанец снял свою кандидатуру с выборов.
Платини возглавляет УЕФА с 2007 года.