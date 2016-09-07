Глава ПКР: политика отойдет на второй план на соревнованиях для отстраненных паралимпийцев

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Политика отойдет на второй план во время соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр в Рио-де- Жанейро. Такое мнение высказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин на открытии соревнований в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл".

"Во время соревнований политика отойдет на второй план, - сказал Лукин. - Это все-таки праздник, праздник становления и укрепления российского паралимпийского движения, праздник упорства и желания во что бы то ни стало добиться успеха. Бог судья тем, кто говорил, что у нас все хорошо, а потом не допустил до Паралимпиады. Мы шлем привет Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, так как мы братья по паралимпийской семье и хотим, чтобы Игры там прошли хорошо".

Соревнования состоятся на площадках учебно- тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена. На соревнованиях будут представлены 18 видов спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

22 июля Международный паралимпийский комитет (МПК) открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от Всемирного антидопингового агентства имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена. В итоге МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, а позднее МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.