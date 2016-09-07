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Эксперт: каждый матч на Кубке мира по хоккею будет игрой на выживание

Спорт
7 сентября, 16:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артур Кутуев
"В какой-то степени, объявление заявок сборных за сто дней до турнира - это минус, в какой-то плюс", - сказал ТАСС серебряный призер Кубка Канады Валерий Каменский
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Валерий Каменский

Валерий Каменский

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Каждый матч на Кубке мира по хоккею, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, будет игрой на выживание. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и серебряный призер Кубка Канады Валерий Каменский.

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На групповом этапе Кубка мира сборная России сыграет в квартете B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет). В группе A выступят сборные США, Канады, Чехии и Европы (составлена из игроков, представляющих все европейские страны, кроме уже упомянутых). В заявке сборной России значатся четыре игрока, представляющие Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), остальные 19 представляют различные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сезон в которой стартует 12 октября.

"Думаю, была специальная программа подготовки, которая подведет всех игроков сборной к общему знаменателю в команде в функциональном плане. Так что, наверное, все будут готовы одинаково, тем более мотивация огромная. Ведь на турнире каждая игра будет на выживание", - сказал Каменский.

По регламенту соревнований, каждая команда называла предварительный состав в начале марта и окончательный - в конце мая. Позже главный тренер сборной России Олег Знарок посетовал на данный пункт регламента и высказал сомнение в чистоплотности большого количества замен игроков в заявках других команд, связанных с якобы травмами хоккеистов.

"В какой-то степени, объявление заявок сборных за сто дней до турнира - это минус, в какой-то плюс. С одной стороны, есть определенный состав, который можно заранее подготовить и подобрать необходимую тактику, чтобы уже в дальнейшем ее наигрывать. В то же время разные игроки подходят к старту турнира в разной форме, поэтому производить замены было бы неплохо", - отметил Каменский.

В рамках подготовительных сборов, проходящих в Санкт- Петербурге, российские хоккеисты 8 сентября на арене СК "Юбилейный" проведут выставочный матч против команды Чехии.

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