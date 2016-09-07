Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Германии завела дело в отношении боксера Феликса Штурма

Спорт
7 сентября, 16:30 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, сентября. /ТАСС
В соответствии с немецким законодательством, спортсмену, подозреваемому в нарушении антидопинговых правил, грозит тюремное заключение сроком до трех лет
Материал из 1 страницы
Феликс Штурм

Феликс Штурм

© AP Photo/Frank Augstein

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Германии возбудила уголовное дело в отношении чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Феликса Штурма. Об этом сообщает агентство AP.

Смотрите также
Феликс Штурм
Прокуратура ФРГ контролирует ситуацию с пойманным на допинге боксером Феликсом Штурмом

По словам прокурора Кельна Даниэля Вельмерта, Штурм подозревается в нарушении антидопинговых правил. В соответствии с немецким законодательством, спортсмену грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

В пробе Штурма, взятой после поединка с россиянином Федором Чудиновым в феврале, был обнаружен станозолол. В начале мая команда Штурма должна была подать запрос о вскрытии пробы "Б", однако этого сделано не было. Впоследствии команда Чудинова обратилась в немецкую прокуратуру.

В февральском поединке Чудинов по очкам уступил Штурму в бою за титул суперчемпиона мира по версии WBA в средней весовой категории (до 72,574 кг). Команда россиянина осталась недовольна решением судей. Один рефери выставил ничейные оценки - 114:114, двое других отдали победу немцу с минимальным преимуществом - 115:113, 115:113. Команда Чудинова подала протест на результат поединка, а также проводила экспертизу перчаток, качество которых вызвало сомнения.

Боксеры ранее встречались в мае 2014 года в Германии, и тогда победу по очкам одержал Чудинов. В активе Чудинова 14 побед (10 нокаутом), одно поражение. В послужном списке Штурма 40 побед (18 нокаутом), 5 поражений, 3 ничьих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама