Прокуратура Германии завела дело в отношении боксера Феликса Штурма

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Германии возбудила уголовное дело в отношении чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Феликса Штурма. Об этом сообщает агентство AP.

По словам прокурора Кельна Даниэля Вельмерта, Штурм подозревается в нарушении антидопинговых правил. В соответствии с немецким законодательством, спортсмену грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

В пробе Штурма, взятой после поединка с россиянином Федором Чудиновым в феврале, был обнаружен станозолол. В начале мая команда Штурма должна была подать запрос о вскрытии пробы "Б", однако этого сделано не было. Впоследствии команда Чудинова обратилась в немецкую прокуратуру.

В февральском поединке Чудинов по очкам уступил Штурму в бою за титул суперчемпиона мира по версии WBA в средней весовой категории (до 72,574 кг). Команда россиянина осталась недовольна решением судей. Один рефери выставил ничейные оценки - 114:114, двое других отдали победу немцу с минимальным преимуществом - 115:113, 115:113. Команда Чудинова подала протест на результат поединка, а также проводила экспертизу перчаток, качество которых вызвало сомнения.

Боксеры ранее встречались в мае 2014 года в Германии, и тогда победу по очкам одержал Чудинов. В активе Чудинова 14 побед (10 нокаутом), одно поражение. В послужном списке Штурма 40 побед (18 нокаутом), 5 поражений, 3 ничьих.