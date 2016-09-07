Томас Бах не планирует посещать соревнования и церемонию закрытия Паралимпиады

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не планирует посещать соревнования и церемонию закрытия Паралимпийских игр в Рио- де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее стало известно о том, что Бах станет первым главой МОК за последние 32 года, который не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр. Во время открытия Игр Бах будет присутствовать на траурной церемонии, посвященной ушедшему из жизни в возрасте 97 лет 24 августа бывшему президенту Федеративной Республики Германия Вальеру Шеелю.

"В настоящий момент президент не планирует посещать Бразилию", - сказал собеседник агентства.

Сборная России не выступит на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.