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Мутко заявил, что чувствует вину за недопуск российских паралимпийцев на Игры

Спорт
7 сентября, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
"Мы чувствуем ответственность и свою вину, которая существует", - отметил министр спорта РФ
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Министр спорта РФ Виталий Мутко

Министр спорта РФ Виталий Мутко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Виталий Мутко чувствуют вину за недопуск российских спортсменов на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

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Об этом он заявил журналистам.

"Мы чувствуем ответственность и свою вину, которая существует, - сказал Мутко. - В этой ситуации очень сложно что-то говорить, потому что все это было очень странно. За эти 10 дней произошло непонятное - то готовьтесь, то уже все. И здесь можно чувствовать и вину, но порой те юридические решения, которые вы анализируете, не имеют никаких оснований".

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