Мутко заявил, что чувствует вину за недопуск российских паралимпийцев на Игры

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Виталий Мутко чувствуют вину за недопуск российских спортсменов на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
Об этом он заявил журналистам.
"Мы чувствуем ответственность и свою вину, которая существует, - сказал Мутко. - В этой ситуации очень сложно что-то говорить, потому что все это было очень странно. За эти 10 дней произошло непонятное - то готовьтесь, то уже все. И здесь можно чувствовать и вину, но порой те юридические решения, которые вы анализируете, не имеют никаких оснований".