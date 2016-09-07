Мутко заявил, что чувствует вину за недопуск российских паралимпийцев на Игры

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Виталий Мутко чувствуют вину за недопуск российских спортсменов на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Об этом он заявил журналистам.

"Мы чувствуем ответственность и свою вину, которая существует, - сказал Мутко. - В этой ситуации очень сложно что-то говорить, потому что все это было очень странно. За эти 10 дней произошло непонятное - то готовьтесь, то уже все. И здесь можно чувствовать и вину, но порой те юридические решения, которые вы анализируете, не имеют никаких оснований".