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Юрист: у "Рубина" нет оснований на заявку Янна М'Вила в РФПЛ

Спорт
7 сентября, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Ранее в газете "Советский спорт" появилась информация, что с 7 сентября полузащитник приступит к работе с основным составом казанского клуба и в дальнейшем будет заявлен на сезон
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Янн М'Вила (слева)

Янн М'Вила (слева)

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" не имеет оснований на заявку французского полузащитника Янна М'Вила для участия в чемпионате России сезона-2016/17 до зимнего регистрационного периода. Об этом ТАСС заявил спортивный юрист Михаил Прокопец.

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Ранее в газете "Советский спорт" появилась информация, что со среды 26-летний игрок приступит к работе с основным составом команды и в дальнейшем будет заявлен на сезон.

"Не вижу, каким образом М'Вила может быть зарегистрирован для участия в РФПЛ. Тем более, учитывая, насколько щепетильно лига относится к вопросу регистрации игроков", - сказал Прокопец.

Юрист отметил, что регламент Российского футбольного союза (РФС) по статусу и переходам игроков (статья 14, пункт 3) предполагает запрет на заявку футболистов после окончания регистрационного периода, однако есть несколько исключений. "Первое - вне регистрационного периода игрока можно заявить в случае ликвидации клуба или утраты им профессионального статуса, но это к ситуации с М'Вила и "Рубином" никаким образом не относится. Второе - в случае истечения срока действия трудового договора или его досрочного расторжения в течение соответствующего регистрационного периода, однако и тут речь совсем не о М'Вила и "Рубине". Третье - в случае установленных палатой по разрешению споров РФС фактов досрочного расторжения контракта по инициативе футболиста в связи с существенным нарушением клубов его условий, но и тут мимо", - добавил Прокопец.

"Наконец, четвертое исключение может быть применено в случае установленного комитетом по статусу игроков факта неправомерного отказа в регистрации футболиста в течение регистрационного периода. Насколько я понимаю, неправомерного отказа "Рубину" в заявке М'Вила не выносилось", - заключил собеседник агентства.

М'Вила перешел в "Рубин" в январе 2013 года. Действующее соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до 21 декабря 2016 года. "Рубин" дважды отдавал футболиста в аренду - в итальянский "Интер" (сезон-2014/15) и английский "Сандерленд" (сезон-2015/16).

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