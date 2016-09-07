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Шамхалаев хочет вернуться в ММА после тяжелых травм

Спорт
7 сентября, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Для этого спортсмену может потребоваться еще одна операция
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Шахбулат Шамхалаев, получивший тяжелые ранения во время конфликта в Махачкале, планирует вернуться в смешанные единоборства, однако ему может потребоваться еще одна операция. Об этом ТАСС заявил брат спортсмена Шахмурад Шамхалаев.

"У Шахбулата все в порядке, - сказал собеседник агентства. - Стоял вопрос об операции, поскольку в височной области была открытая черепно-мозговая травма, возможна опасность для головного мозга. Но хирурги пока решили понаблюдать за ситуацией в течение трех месяцев, а дальше видно будет. Он думает о возвращении в ММА, он и до этого был в форме, сейчас же ждем его восстановления, а там будет видно".

По версии следствия, 1 июня в помещении одного из ресторанов в Махачкале неизвестный произвел множество выстрелов из автоматического огнестрельного оружия в Шахбулата Шамхалаева, после чего скрылся. Шамхалаев был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями, он прооперирован, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Позднее Шамхалаев был выписан из больницы и продолжил лечение вне стационара.

На счету 32-летнего Шамхалаева победа в чемпионате России по тайскому боксу, он принимал участие в турнирах М-1 и других организаций. В рамках организации смешанных единоборств Bellator боец выступал с 2012 по 2014 год, одержав победу в Гран-при седьмого сезона, в августе 2014 года был уволен из организации. Всего Шамхалаев провел в смешанных единоборствах 16 поединков, из которых выиграл 12 (восемь нокаутом), проиграл три, еще один бой завершился вничью.

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