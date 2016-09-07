Лукин: РФ отправит атлетов в Рио в случае положительного решения исков

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские спортсмены отправятся в Рио-де-Жанейро по ходу Паралимпийских игр в случае, если европейские суды примут решение о незаконности отстранения атлетов от соревнований. Об этом сообщил журналистам президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

"Если будет положительное решение по искам в европейских судах, мы пошлем своих спортсменов, пусть и не на начало. Если отрицательное - пойдем в Европейский суд по правам человека", - заметил Лукин.

22 июля Международный паралимпийский комитет (МПК) открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от Всемирного антидопингового агентства имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена. В итоге МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, а позднее МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.

Суд немецкого Бонна отклонил заявления 94 российских спортсменов на недопуск к Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Как сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, уже поданы апелляции в Верховный суд федеральной земли в Кельне с ходатайством о срочном рассмотрении.