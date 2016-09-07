Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Молдавии в матче квалификации ЧМ

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Молдавии со счетом 8:3 в первом матче второго квалификационного раунда чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в багамском Нассау в 2017 году.

В составе российской команды хет-триком отметились Артур Папоротный и Борис Никоноров, по одному разу отличились Юрий Горчинский и Юрий Крашенинников.

В другом матче группы 3 сборная Польши обыграла команду Украины со счетом 4:3.

Квалификационный раунд проходит в итальянском Езоло. Следующий матч россияне проведут 8 сентября против команды Польши.

Во втором раунде квалификации 16 сборных разбиты на 4 группы. Команды, которые займут первые места в своих группах, напрямую попадают на чемпионат мира.