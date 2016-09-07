Аршавин считает назначение Черчесова тренером сборной РФ идеальным вариантом

ЖЕНЕВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин считает назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной России идеальным вариантом. Об этом он заявил пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Черчесов стал главным тренером российской команды 11 августа. Под его руководством сборная России провела два товарищеских матча: против команд Турции (0:0) и Ганы (1:0).

"Я думаю, что в нынешней ситуации Черчесов - это идеальный вариант", - сказал Аршавин.

Также футболист поделился мыслями о своем будущем в сборной России. "Насчет сборной мне трудно сказать, все- таки меня давно там не было. Если будет вызов, тогда и поговорим. Если честно - в таком возрасте нужно думать о каждом дне, проведенном футболе, поэтому трудно загадывать на какой-то большой период", - отметил Аршавин.

Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. Он провел в составе национальной команды 75 матчей и забил 17 мячей.