Собеседования с кандидатами в волонтеры ЧМ-2018 начались в Нижнем Новгороде

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Волонтерский центр чемпионата мира 2018 года в Нижнем Новгород начал проводить собеседования с кандидатами в волонтеры турнира.
Собеседования с кандидатами в Волонтерском центре ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде начались 7 сентября. До этого момента желающие стать волонтерами уже прошли два уровня тестирования, чтобы попасть на встречу со специалистами центра. Сам набор кандидатов в волонтеры стартовал 1 июня.
"Сейчас мы выбираем из тех, кто подал заявки, а это на данный момент более 3 тысяч человек у нас в области. Собеседование - это самый важный очный этап отбора, на котором специально подготовленные интервьюеры оценивают кандидата", - отметила заместитель директора Волонтерского центра ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Надежда Володина. По ее словам, в ходе собеседования специалист задает кандидату серию вопросов, при ответе на которые, он должен понять, что движет человеком в желании стать волонтером.
"Необходимо уточнить, обладает ли кандидат стрессоустойчивостью, ответственностью, умением работать в команде, общаться. Также мы беседуем о функциональной специфике, потому что каждый из кандидатов выбирал определенное направление работы на ЧМ, и мы проверяем, насколько человек готов к этой деятельности. Кроме того, проверяем уровень владения английским языком", - сказала замдиректора.
Собеседования в Волонтерском центре будут проходить ежедневно до декабря этого года. Списки волонтеров Кубка Конфедераций будут объявлены в марте 2017 года, волонтеров чемпионата мира - в марте 2018 года.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.