Разрыв передней крестообразной связки диагностирован у футболиста "Локомотива" Тарасова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Разрыв передней крестообразной связки диагностирован у футболиста московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Полузащитник "Локомотива" получил травму в товарищеском матче сборной России с командой Турции (0:0).

"По итогам медицинского обследования поставлен диагноз - разрыв передней крестообразной связки. Игрок будет прооперирован и вскоре приступит к курсу реабилитации", - говорится в сообщении.