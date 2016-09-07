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ФК "Урал" обсудит с Павлюченко ситуацию с потасовкой на дороге в Екатеринбурге

Спорт
7 сентября, 19:03 дата обновления: 7 сентября, 19:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
5 сентября футболист стал участником дорожного конфликта
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Урал" обсудит ситуацию с потасовкой игрока команды Романа Павлюченко. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.

В среду стало известно, что 5 сентября в центре Екатеринбурга Павлюченко стал участником дорожного конфликта. Его Porsche подрезал другой автомобиль, после чего произошла словесная и физическая перепалка. Однако после замечаний очевидцев известный футболист успокоился и уехал.

"Об этой ситуации мы узнали от журналистов. Внутри клуба этот вопрос с Ромой обсудят", - пояснил пресс-атташе.

По словам министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонида Рапопорта, на дороге все равны и все в равной степени должны соблюдать правила дорожного движения вне зависимости от того, генерал ты или известный спортсмен.

"Об инциденте я узнал из СМИ, мне сложно комментировать информацию, озвученную журналистами. Могу сказать лишь одно, что спортсмен должен применять свои навыки только в спорте. Такое правило есть, вне спортивной арены человек должен соблюдать нормы и правила в обществе. Если ты сел за руль, то соблюдай ПДД, если нарушил правила, то отвечай согласно букве закона, это правило едино для всех", - сказал Рапопорт.

В пресс-службе областного управления ГИБДД не обладают информацией об инциденте с Павлюченко. "К нам данная информация не поступала", - сообщили ТАСС в прес-сслужбе ведомства.

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