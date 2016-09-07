ФК "Урал" обсудит с Павлюченко ситуацию с потасовкой на дороге в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Урал" обсудит ситуацию с потасовкой игрока команды Романа Павлюченко. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.
В среду стало известно, что 5 сентября в центре Екатеринбурга Павлюченко стал участником дорожного конфликта. Его Porsche подрезал другой автомобиль, после чего произошла словесная и физическая перепалка. Однако после замечаний очевидцев известный футболист успокоился и уехал.
"Об этой ситуации мы узнали от журналистов. Внутри клуба этот вопрос с Ромой обсудят", - пояснил пресс-атташе.
По словам министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонида Рапопорта, на дороге все равны и все в равной степени должны соблюдать правила дорожного движения вне зависимости от того, генерал ты или известный спортсмен.
"Об инциденте я узнал из СМИ, мне сложно комментировать информацию, озвученную журналистами. Могу сказать лишь одно, что спортсмен должен применять свои навыки только в спорте. Такое правило есть, вне спортивной арены человек должен соблюдать нормы и правила в обществе. Если ты сел за руль, то соблюдай ПДД, если нарушил правила, то отвечай согласно букве закона, это правило едино для всех", - сказал Рапопорт.
В пресс-службе областного управления ГИБДД не обладают информацией об инциденте с Павлюченко. "К нам данная информация не поступала", - сообщили ТАСС в прес-сслужбе ведомства.