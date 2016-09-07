Тренер Шнайдер намерен продолжить работу в сборной РФ по скелетону, несмотря на долги

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Главный тренер сборной России по скелетону Вилли Шнайдер хочет продолжить работу с командой, несмотря на долги по зарплате. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков сообщил, что ФБР погасила долги перед иностранными специалистами за 2015 год.

Иностранные специалисты, работающие в Федерации бобслея России, имеют проблемы с получением заработной платы с сентября 2015 года. Это связано с непростой ситуацией, в которой оказалась организация после исчезновения руководителя Георгия Беджамова, который, опасаясь судебного преследования, покинул Россию в середине декабря прошлого года. 2 июня новым президентом федерации стал Зубков.

"Мы получили часть средств, но за нынешний год остаются долги, - сказал Шнайдер. - Пока мы не решили проблему с выплатами, хотя я обратился в федерацию по этому вопросу. В любом случае я бы хотел продолжить работать с этой командой, в перспективы которой я верю. У меня есть план работы и на ближайший предолимпийский цикл, но нам с федерацией нужно определиться, буду ли я работать и в каком статусе".

Под руководством Шнайдера сборная России на Олимпиаде в Сочи выиграла одну золотую (Александр Третьяков) и одну бронзовую (Елена Никитина) награды.

Главным стартом следующего сезона для сборных России по бобслею и скелетону станет чемпионат мира в Сочи.