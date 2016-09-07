Empire State Building окрасится в цвета ФК "Барселона"

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МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Здание Empire State Building в Нью-Йорке будет окрашено в цвета испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Событие приурочено к открытию офиса "Барселоны" в городе, которое состоялось во вторник. Сине-гранатовые цвета будут украшать здание в ночь на 8 сентября. Торжественную церемонию зажжения прожекторов выполнят вице-президент клуба Жорди Кардонер и посол клуба бразилец Роналдиньо.
Empire State Building был построен в 1931 году, имеет высоту 381 метр (со шпилем - 443 метра) и состоит из 102 этажей. До возведения башен-близнецов Всемирного торгового центра в 1974 году, здание являлось высочайшим небоскребом мира.