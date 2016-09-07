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Медведев отметил высокое мастерство участников альтернативной Паралимпиады

Спорт
7 сентября, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Премьер-министр РФ подчеркнул, что россияне гордятся своей паралимпийской сборной и искренне переживают за нее, веря, что "главные достижения - впереди"
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие спортсменам, которые участвуют во Всероссийских соревнованиях, получивших неофициальное название альтернативной Паралимпиады.

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"Все вы долго и упорно готовились к Играм в Рио-де-Жанейро. Добились высокого спортивного мастерства, которое не раз демонстрировали на самых престижных турнирах, в том числе на последних Паралимпийских играх в Лондоне и Пекине. И, уверен, сегодня вновь порадуете своих преданных болельщиков прекрасным выступлением, силой духа и волей к победе", - говорится в приветственной телеграмме, текст которой размещен на сайте правительства РФ.

Медведев подчеркнул, что россияне гордятся своей паралимпийской сборной и искренне переживают за нее, веря, что "главные достижения - впереди".

Премьер пожелал гостям соревнований всего доброго, а участникам состязаний - успехов. "Пусть выступление на этих соревнованиях станет для вас удачным, откроет новые возможности для покорения спортивных и жизненных высот", - заключил он.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования состоятся на площадках учебно- тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.

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