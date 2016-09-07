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Джо Павелски назначен капитаном сборной США на Кубок мира

Спорт
7 сентября, 19:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС
Ассистентами Павелски будут форвард "Чикаго Блэкхокс" Патрик Кейн и защитник "Миннесоты Уайлд" Райан Сутер
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Джо Павелски

Джо Павелски

© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" Джо Павелски назначен капитаном сборной США на Кубок мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Ассистентами Павелски будут форвард "Чикаго Блэкхокс" Патрик Кейн и защитник "Миннесоты Уайлд" Райан Сутер.

В прошлом сезоне Павелски провел 106 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ и набрал 101 очко (52 шайбы и 49 передач) и дошел до финала Кубка Стэнли. Является серебряным призером Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

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