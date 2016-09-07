Чемпион Bellator Корешков 10 ноября в Израиле проведет реванш с бразильцем Лимой

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Один из сильнейших российских бойцов смешанного стиля, чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков проведет следующий бой 10 ноября в Тель-Авиве против бразильца Дугласа Лимы. Об этом ТАСС сообщил менеджер Корешкова Алексей Жернаков.
"Следующий бой Андрей пройдет в Израиле против Дугласа Лимы. Он уже начал тренировочный лагерь, поскольку мы примерно знали сроки проведения боя", - сказал Жернаков.
Спортсмены уже встречались в июле 2015 года в рамках боя за титул чемпиона организации и победу решением судей одержал Корешков.
26-летний россиянин тренируется под руководством бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Всего на счету спортсмена, который также является чемпионом мира по панкратиону, 19 побед и одно поражение.
На счету 28-летнего Лимы 27 побед и шесть поражений.