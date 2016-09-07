Павлюченко опроверг информацию об участии в дорожном конфликте

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Игрок екатеринбургского "Урала" и бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко опроверг информацию об участии в потасовке из-за дорожного конфликта. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что 34-летний форвард екатеринбургского "Урала" стал участником дорожного происшествия, в ходе которого произошла потасовка.
"Никакой драки не было, это фотошоп. Ничего не было и фигня это все", - сказал Павлюченко.
В межсезонье Павлюченко подписал однолетний контракт с "Уралом". В текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года провел пять матчей и забил один гол.