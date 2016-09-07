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В Канаде проходит митинг за реформу WADA из-за недопуска россиян к Играм

Спорт
7 сентября, 22:05 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Участники митинга попытались передать в офис WADA специальную петицию, составленную на английском и французском языках, в которой отражены требования российских соотечественников
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© Игорь Суворов

ОТТАВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Российские соотечественники, проживающие в Канаде, в среду проводят митинг в центре Монреале (провинция Квебек) перед офисом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они требуют реформировать эту организацию в связи с решением не допустить российских спортсменов к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

"Все представители русскоязычной общины, проживающие сейчас в Канаде, были крайне возмущены решением WADA по нашим паралимпийцам, а также не допущению трети олимпийской сборной к Играм в Бразилии. Мы считаем это решение неприемлемым", - сообщила ТАСС президент организации "Русский конгресс Канады" Алла Суворова.

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Участники митинга попытались передать в офис WADA специальную петицию, составленную на английском и французском языках, в которой отражены требования российских соотечественников. "Охрана нам не разрешила передать петицию, а представитель WADA заявил, чтобы мы ее отправили по электронной почте", - сказала Суворова.

По ее словам, сама петиция адресована президенту WADA Крейгу Риди. В ней говорится, что организация приняла скандальные решения в отношении российских атлетов на основе выводов "канадского профессора права Ричарда Макларена, который, не приведя ни одного конкретного факта, огульно обвинил российских атлетов в том, что они участвуют в спонсируемой государством допинговой программе".

"В результате пострадали спортсмены, многократно тестируемые специалистами WADA и ни разу не уличенные в применении допинга. Это нарушает не только принципы олимпийского движения, но и элементарные права человека", - говорится в петиции, которую подписали более десяти различных организаций российских соотечественников Канады. Также авторы обращения считают, что "Всемирное антидопинговое агентство должно быть реформировано с тем, чтобы его деятельность была прозрачной и соответствовала его первоначальному мандату: выявлять конкретные случаи нарушения спортсменами антидопинговой политики олимпийского движения".

По словам активиста русскоязычной общины Монреаля Геннадия Дмитриева, в митинге принимают участие около 70 человек, он был согласован мэрией Монреаля и проходит без происшествий.

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