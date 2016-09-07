Овертаймы на групповом этапе Кубка мира по хоккею будут проходить в формате "три на три"

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Овертаймы на групповом этапе Кубка мира по хоккею будут длиться пять минут в формате "три на три". Если по истечению этого времени не удастся выявить победителя, то будет проводиться серия буллитов. Об этом сообщает портал Yahoo Sports со ссылкой на заместителя комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дейли.
В плей-офф овертаймы будут проходить в формате "пять на пять" до заброшенной шайбы с перерывами после каждых сыгранных 20 минут.
Формат игры "три на три" в овертайме был введен в регулярном чемпионате НХЛ с прошлого сезона. В плей-офф Кубка Стэнли команды же играют "пять на пять" до заброшенной шайбы.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет на предварительном этапе в группе В с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, состоящей из игроков Канады и США не старше 23 лет. В другой группе сыграют сборные США, Канады и Европы. В полуфинал из каждой группы выйдут по две лучшие команды.