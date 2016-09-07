Российские баскетболисты обыграли команду Швеции в отборочном турнире к ЧЕ-2017

СТОКГОЛЬМ, 7 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу в гостях обыграла команду Швеции со счетом 85:73 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2017 года.

В прошлом матче российская команда в Перми обыграла сборную Боснии и Герцеговины, с которой 10 сентября на выезде проведет следующую игру.

Всего же в отборочном турнире к ЧЕ-2017 принимают участие 27 сборных, разделенных на шесть групп по четыре команды и одну - по три (сборные России, Швеции и Боснии и Герцеговины). Впервые в соревнованиях подобного рода принимает участие сборная Косова, которая играет в группе с командами Украины, Словении и Болгарии.

Соперники играют по два матча друг с другом (дома и на выезде), после чего сборные, занявшие первые места в группе, а также лучшие четыре команды, занявшие вторые места, выйдут в финальную часть чемпионата Европы. На чемпионат Европы по итогам турнира 2015 года уже отобрались девять команд, еще четыре сборные выступят без отбора на правах организаторов - команды Турции, Румынии, Финляндии и Израиля.

Сборная России является победителем чемпионата Европы-2007, серебряным и дважды бронзовым призером турнира.

Матчи европейского первенства пройдут с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и городе Клуж-Напока.