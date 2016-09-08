В Хабаровске стартует 25-й чемпионат России по дзюдо

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. В Хабаровске стартует юбилейный 25-й чемпионат России по дзюдо. Послеолимпийский турнир соберет на татами СЗК "Платинум-Арена" почти пять сотен дзюдоистов. Помимо почетного статуса чемпионы спортивного состязания в Хабаровске получат эксклюзивные медали из чистого серебра.

Накануне старта, в среду, в городе на Амуре состоялась регистрация участников и процедура жеребьевки. 322 дзюдоиста и 164 дзюдоистки за три ближайших дня поспорят за награды в 14 категориях личного турнира. Самые большие команды на состязаниях будут у Урала - 77 спортсменов, и Северного Кавказа - 69 человек. В делегации Москвы - 59 атлетов, у ЦФО - 57, у Сибири - 51.

В первый день на татами выйдут спортсмены двух легких категорий у мужчин 60 и 66 кг, и трех средних и тяжелых у женщин - 70, 78 и свыше 78 кг. В пятницу пройдут состязания у дзюдоистов в весе 73 и 81 кг, и у дзюдоисток - 63 и 57 кг. Третий соревновательный день назовет имена победителей и призеров в категориях 90, 100 и свыше 100 кг у спортсменов, и 48 и 52 кг - у спортсменок.

В воскресенье в Хабаровске определится чемпион и призеры командных состязаний "стенка на стенку" среди сборных федеральных округов.