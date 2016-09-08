Сборная России по хоккею сыграет с командой Чехии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею проведет свой первый выставочный матч в рамках подготовки к Кубку мира. Россияне сыграют с командой Чехии.

Поединок пройдет на льду СК "Юбилейный", где подопечные Олега Знарка с понедельника проводят сбор. Учитывая, что в Торонто, где пройдет Кубок мира, узкие площадки, работники "Юбилейного" по просьбе Федерации хоккея России уменьшили размеры катка. Такая трансформация особенно должна помочь четырем игрокам сборной, выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ): форвардам СКА Евгению Дадонову, Вадиму Шипачеву и Павлу Дацюку, а также нападающему ЦСКА Ивану Телегину. Правда, навыки игры на маленькой площадке едва ли растерял Дацюк, который вернулся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лишь этим летом.

Три звена уже известны

По итогам трех дней сбора тренерский штаб, очевидно, определился почти со всеми игровыми сочетаниями хоккеистов. Вырисовываются три стабильных звена, в каждом из которых есть лидеры: Александр Овечкин, Евгений Малкин и Артемий Панарин. В трех тройках просматриваются и стабильные связки: Овечкин уже второй турнир подряд после чемпионата мира будет играть с одноклубником по "Вашингтон Кэпиталз" Евгением Кузнецовым, Малкин - с Николаем Кулеминым из "Нью-Йорк Айлендерс", с которым он еще играл в магнитогорском "Металлурге". Навряд ли тренеры разобьют питерскую связку Шипачев - Кетов, с которыми сыграет их бывший одноклубник, лучший новичок НХЛ последнего сезона Артемий Панарин из "Чикаго Блэкхокс".

Нельзя не допускать, что тот же Панарин может сыграть в одной тройке со своим одноклубником Артемом Анисимовым, который своей игрой существенно помог Панарину выиграть приз лучшего новичка за океаном. Исходя из увиденного на тренировках, тренеры определились и с сочетаниями при игре в неравных составах. Обращает на себя внимание то, что Малкин и Овечкин пока будут играть в разных пятерках. А на занятиях в одной спецбригаде было задействовано даже семь игроков для того, чтобы тренеры могли варьировать сочетания.

В свете поиска оптимальных сочетаний логичны слова тренеров и игроков россиян о том, что на данный момент им важно проверить собственную боеготовность, поэтому за соперником по матчу в четверг они следили не так пристально.

Сборная России определилась с капитаном на турнир - им ожидаемо стал Александр Овечкин, ассистентами будут Дацюк и Малкин. Остается непонятным, кто сыграет в ближайшем матче в Санкт-Петербурге в воротах. Во вратарской линии вырисовывается тандем в лице Сергея Бобровского и Семена Варламова, но лидером в нем, скорее всего, будет Бобровский.

Вратарь "Детройта" сыграет в "Юбилейном"

Чехи же определились с вратарями сразу на два матча с россиянами: в "Юбилейном" сыграет голкипер "Детройт Ред Уингз" Петр Мразек, а на пражской арене "О2" - Михал Нойвирт из "Филадельфии Флайерз". Тренерский штаб чехов наверняка очень рассчитывает на вратарскую бригаду на предстоящем турнире, учитывая, что команду буквально настигла череда потерь. Один за другим из-за травм и по личным причинам отказались играть за команду выступающие в НХЛ форварды Томаш Гертл и Давид Крейчи, а также защитник Радко Гудас. Из-за этого главному тренеру Йозефу Яндачу, который только принял команду, пришлось воспользоваться услугами двух игроков КХЛ: защитника Томаша Кундратека ("Слован") и нападающего "Трактора" Михала Бирнера.

Матч Россия - Чехия начнется в 19:30 мск.