Чемпионат Высшей хоккейной лиги стартует 8 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Седьмой чемпионат Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) стартует матчем открытия турнира 8 сентября в Альметьевске между действующим обладателем Кубка Братины "Нефтяником" и прошлогодним победителем регулярного чемпионата тверским клубом ТХК. Начало встречи - 18:30 мск. Остальные команды вступят в борьбу 9-11 сентября.

Структура чемпионата

В чемпионате ВХЛ - Всероссийском соревновании по хоккею сезона-2016/17 выступят 26 клубов. Согласно структуре проведения соревнования, на первом этапе - в регулярном чемпионате, команды проведут двухкруговой турнир, в котором каждый клуб сыграет по 50 матчей. По итогам регулярного чемпионата 16 команд получают право участия в серии игр плей-офф, где каждому коллективу присваивается номер "посева" в очередности согласно набранным очкам.

Регулярный чемпионат завершится 19 февраля. Старт плей-офф намечен на 24 февраля. Дата седьмой встречи финала плей-офф (если таковая потребуется) - 25 апреля.

В первом раунде плей-офф команды будут разделены на пары согласно местам, занятым в чемпионате: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером "посева".

На каждой следующей стадии плей-офф пары формируются по принципу: наиболее высокий номер "посева" играет с наименьшим номером "посева". Борьба во всех сериях будет вестись до четырех побед. Бронзу получит один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.

Реорганизация ВХЛ

ВХЛ - вторая по силе лига профессионального хоккея России после Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая была учреждена 24 ноября 2009 года. Чемпионат ВХЛ проводится с сезона-2010/11. В прошедшем сезоне в ВХЛ выступали также 26 клубов из России и Казахстана. В мае стало известно, что чемпионат ВХЛ, ранее проводившийся некоммерческим партнерством с сезона-2016/17 пройдет под эгидой Федерации хоккея России (ФХР). В результате ФХР разработала и представила договор об организации и проведении чемпионата ВХЛ, участниками которого являются КХЛ, ФХР и ВХЛ.

В соответствии с договором ВХЛ выступает в качестве проводящей организации, взяв на себя ряд функций по проведению соревнований. ФХР обеспечивает финансирование соревнований, в том числе оплату услуг ВХЛ, обеспечение судейства, утверждение регламента, состава участников и общий контроль за ходом чемпионата. Также создан организационный комитет с участием представителей ФХР, КХЛ и клубов.

Финансовые проблемы участников

Во вторник состоялось заседание организационного комитета чемпионата ВХЛ, которое было посвящено подготовке к предстоящему сезону. По итогам заседания было объявлено, что клубы ТХК (Тверь), "Кристалл" (Саратов) и "Буран" (Воронеж) "могут быть не допущены до участия в чемпионате в сезоне-2016/17, если не предоставят ФХР недостающие необходимые документы". Однако в среду тверской клуб был допущен до участия в регулярном чемпионате, выполнив все необходимые требования.

Фавориты турнира

Фаворитами предстоящего чемпионата ВХЛ по традиции считаются клубы, ранее завоевывавшие Кубок Братины - это нефтекамский "Торос", карагандинская "Сарыарка", "Нефтяник" и победитель прошлогодней "регулярки" ТХК. Другими клубами, которые могут составить конкуренцию основным фаворитам, являются тюменский "Рубин" и ижевская "Ижсталь".