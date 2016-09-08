AFP: Liberty Media приобрела 18,7% акций "Формулы-1" за $4,4 млрд

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Американская медиа корпорация Liberty Media выкупила 18,7 % акций чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" за $4,4 млрд. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Отмечается, что первоначально Liberty Media приобретет 18,7 % прав, которые затем будут увеличены до 100% за счет приобретения акций у холдинга Delta Topco, который управляет "Формулой-1". Полная стоимость составит более $8 млрд.

Владельцем Liberty Media является американский миллиардер Джон Мэлоун.

Ранее руководитель управляющей компании чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун заявил, что потенциальный покупатель прав на "королевские гонки" предложил ему новый трехлетний контракт.

Экклстоун является президентом "Формулы-1" с 1974 года. Именно британец, которому в октябре 2015 года исполнилось 85 лет, сделал "Формулу-1" коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более $2 млрд в год.