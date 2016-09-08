Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Белорусские спортсмены пронесли флаги России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года, которая проходит на арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Знамя Белоруссии нес копьеметатель Александр Трыпуц.
Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель в интервью "Говорит Москва" заявил, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами. Затем Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной Белоруссии нести российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
В Играх-2016 россияне участия не принимают. IPC дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. Также IPC отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.
Решение IPC было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля IPC открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Соревновательная часть программы пройдет с 8 по 18 сентября.