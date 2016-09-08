СМИ: глава Ассоциации футбола Сьерра-Леоне арестована по подозрению в коррупции

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Ассоциации футбола Сьерра-Леоне Иша Йохансен и двое чиновников организации арестованы по подозрению в финансовых махинациях и коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на антикоррупционную комиссию Сьерра-Леоне.

Глава антикоррупционной комиссии страны Ади Маколей сообщил, что приказ об аресте был отдан после того, как чиновники футбольной ассоциации "не смогли ответить на многочисленные просьбы комиссии предоставить расхождения в финансовых отчетах организации".

По его словам, расследование связано с "добровольными пожертвованиями" в адрес Ассоциации футбола Сьерра-Леоне со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).