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СМИ: глава Ассоциации футбола Сьерра-Леоне арестована по подозрению в коррупции

Спорт
8 сентября, 4:59 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 8, сентября. /ТАСС
Расследование связано с "добровольными пожертвованиями" в адрес Ассоциации футбола Сьерра-Леоне со стороны ФИФА
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ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Ассоциации футбола Сьерра-Леоне Иша Йохансен и двое чиновников организации арестованы по подозрению в финансовых махинациях и коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на антикоррупционную комиссию Сьерра-Леоне.

Глава антикоррупционной комиссии страны Ади Маколей сообщил, что приказ об аресте был отдан после того, как чиновники футбольной ассоциации "не смогли ответить на многочисленные просьбы комиссии предоставить расхождения в финансовых отчетах организации".

По его словам, расследование связано с "добровольными пожертвованиями" в адрес Ассоциации футбола Сьерра-Леоне со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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Коррупционный скандал в ФИФА
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Сьерра-Леоне
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