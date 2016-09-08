СМИ: глава Ассоциации футбола Сьерра-Леоне арестована по подозрению в коррупции

Серена Уильямс в 33-й раз в карьере вышла в полуфинал турниров Большого шлемаСпорт 8 сентября, 4:51
Патриарх Кирилл прибыл на восток Чукотки и совершил молебенОбщество 8 сентября, 4:46
Hyundai готовит к запуску в РФ новые модели легковых машинЭкономика и бизнес 8 сентября, 4:42
Церемония открытия Паралимпийских игр 2016 года завершилась в Рио-де-ЖанейроСпорт 8 сентября, 4:21
Трамп: Путин в большей степени является лидером, чем ОбамаМеждународная панорама 8 сентября, 4:13
Сделка по продаже автомобиля Джона Леннона на Sotheby's в итоге не состояласьКультура 8 сентября, 3:59
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо УкраиныКультура 8 сентября, 3:42
Президент Бразилии объявил Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро открытымиСпорт 8 сентября, 3:38
AP: встреча Лаврова и Керри может пройти в пятницуМеждународная панорама 8 сентября, 3:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Ассоциации футбола Сьерра-Леоне Иша Йохансен и двое чиновников организации арестованы по подозрению в финансовых махинациях и коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на антикоррупционную комиссию Сьерра-Леоне.
Глава антикоррупционной комиссии страны Ади Маколей сообщил, что приказ об аресте был отдан после того, как чиновники футбольной ассоциации "не смогли ответить на многочисленные просьбы комиссии предоставить расхождения в финансовых отчетах организации".
По его словам, расследование связано с "добровольными пожертвованиями" в адрес Ассоциации футбола Сьерра-Леоне со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).