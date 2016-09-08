Церемония открытия Паралимпийских игр 2016 года завершилась в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия Паралимпийских игр 2016 года завершилась на арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Огонь Паралимпийских игр 2016 года зажег шестикратный чемпион Паралимпиад в плавании бразилец Клодоалдо Силва. Во время последнего этапа эстафеты огня на стадионе каждый из факелоносцев представлял одну из категорий инвалидности - Антонио Делфино (спортсмен-ампутант), Марсия Малсар (женщина с поражением ОДА), Адриа Роча (незрячая спортсменка) и Силва (спортсмен-колясочник). Кроме того, во время своего прохода Малсар поскользнулась и упала, выронив олимпийский факел из рук, но ей помогли подняться и продолжить путь с факелом, который не погас от падения.

Ранее президент Бразилии Мишел Темер объявил Паралимпийские игры 2016 года открытыми в своей торжественной речи, во время которой президент был несколько раз освистан публикой. В свою очередь, глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен также был освистан, когда во время речи благодарил правительство Бразилии.

На параде атлетов, который предшествовал официальной церемонии, белорусские спортсмены пронесли флаг России, несмотря на запрет МПК.

Все соревнования в рамках Паралимпиады традиционно пройдут на тех же площадках, что предназначались и для участников Олимпиады-2016. В ходе соревнований будут разыграны 528 комплектов в 22 видах спорта. Соревновательная часть программы пройдет с 8 по 18 сентября.

В программе Паралимпиады представлены академическая гребля, баскетбол сидя, бочче, велоспорт, верховая езда, волейбол сидя, голбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, регби сидя, стрельба, стрельба из лука, теннис сидя, фехтование на колясках, футбол (по пять человек), футбол (по семь человек). Кроме того, в программу Игр впервые включены соревнования по гребле на байдарках и каноэ, а также по триатлону.

Россияне остались без Паралимпиады

Первые летние Паралимпийские игры состоялись в 1960 году в Риме, в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 23 стран. Российские атлеты впервые приняли участие в летних VII Паралимпийских играх в 1988 году в южнокорейском Сеуле в составе сборной СССР.

В Играх-2016 россияне участия не принимают. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.