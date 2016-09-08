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СМИ: МПК установит личность атлета, пронесшего флаг РФ на церемонию открытия ПИ-2016

Спорт
8 сентября, 6:20 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 8, сентября. /ТАСС
Спортсмен прошел с флагом России около четверти круга стадиона, после чего флаг был конфискован
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) установит личность белорусского спортсмена, который пронес флаг России на церемонию открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает "Би-би-си".

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В ночь на четверг по московскому времени состоялась торжественная церемония открытия Паралимпиады-2016 на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Во время парада атлетов один из белорусских спортсменов пронес флаг России, несмотря на запрет со стороны МПК.

"МПК работает над идентификацией личности спортсмена до принятия дальнейших действий. Спортсмен прошел с флагом России около четверти круга стадиона, после чего флаг был конфискован", - сообщает "Би-би-си".

Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель в интервью "Говорит Москва" заявил, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами. Затем Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил сборной Белоруссии нести российский флаг на церемонии открытия.

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В Играх-2016 россияне участия не принимают. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

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