Теннисист Вавринка вышел в полуфинал US Open

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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Швейцарец Стэн Вавринка вышел в 1/2 финала US Open по теннису (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.
В четвертьфинальном матче швейцарец, "посеянный" на турнире под третьим номером, победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. В полуфинале Вавринка сыграет с японцем Кеем Нисикори (шестой номер "посева").
US Open по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.