Лукин поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин высказал благодарность в адрес представителя белорусской делегации, который пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

На церемонии открытия Паралимпийских игр во время парада атлетов член делегации сборной Белоруссии пронес флаг России, несмотря на запрет со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). В Играх-2016 россияне участия не принимают.

"Я могу только поблагодарить нашего белорусского коллегу, спортсмена, имени которого я, к сожалению, пока не знаю, - сказал Лукин ТАСС. - В это сложное время он вспомнил о нас, о справедливости, о том, что политика не должна вмешиваться в спортивные соревнования. Особенно в паралимпийские, которые имеют особый гуманный смысл".

"Очень здорово, что белорусы вспомнили о самой близкой стране, о России. Мы этого не забудем и впредь будем платить той же монетой. Я еще узнаю, была ли это акция комитета Белоруссии или отдельного спортсмена, но в любом случае я приветствую и благодарю белорусских коллег. Мы с ними всегда дружим", - добавил Лукин.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Соревновательная часть программы пройдет с 8 по 18 сентября.