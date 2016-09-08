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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Рой Джонс-младший планирует организовать прощальный тур перед завершением карьеры. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
"На данный момент в моей карьере пауза из-за травмы, которую я получил в последнем бою (против Родни Мура), - сказал боксер. - Думаю ли я о завершении карьеры? Я хочу организовать прощальный тур как только полностью восстановлюсь. Что касается дел в России, то у меня есть предложение по бизнесу, и в ближайшее время я должен отправиться туда".
Рой Джонс, получивший российское гражданство в сентябре 2015 года, - первый в мире боксер, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях: до 72,6 кг, до 76,2 кг, до 79,38 кг и супертяжелой. В его послужном списке 64 победы (46 нокаутом) и 9 поражений.