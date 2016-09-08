Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рой Джонс-младший планирует организовать прощальный тур

Спорт
8 сентября, 10:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Тур может состояться после того, как боксер восстановится после травмы, которую получил в последнем бою
Материал из 1 страницы
Боксер Рой Джонс-младший

Боксер Рой Джонс-младший

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Рой Джонс-младший планирует организовать прощальный тур перед завершением карьеры. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"На данный момент в моей карьере пауза из-за травмы, которую я получил в последнем бою (против Родни Мура), - сказал боксер. - Думаю ли я о завершении карьеры? Я хочу организовать прощальный тур как только полностью восстановлюсь. Что касается дел в России, то у меня есть предложение по бизнесу, и в ближайшее время я должен отправиться туда".

Рой Джонс, получивший российское гражданство в сентябре 2015 года, - первый в мире боксер, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях: до 72,6 кг, до 76,2 кг, до 79,38 кг и супертяжелой. В его послужном списке 64 победы (46 нокаутом) и 9 поражений.

Смотрите также

Рой Джонс-младший хочет провести пять боев до завершения карьеры в этом году
Менеджер: Рой Джонс-младший сам должен делать заявления о завершении карьеры
Рой Джонс-младший заявил, что пока не намерен завершать карьеру боксера

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама