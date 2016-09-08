Тарпищев назвал бульварной хроникой статью о договорном матче с участием Дьяченко

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Информация о том, что матч на Открытом чемпионате США между российской теннисисткой Виталией Дьяченко и швейцаркой Тимеей Бачински (1:6, 1:6) мог быть договорным, является не более, чем бульварной хроникой. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Данные о подозрительном характере матча распространила газета New York Times. Как утверждает издание, причиной для подозрений стали оповещения букмекерских контор, которые отмечали, что интерес к данному матчу был в 10 раз выше, чем планировалось. Матч состоялся 30 августа.

"Дьяченко хорошая теннисистка, талантливая. К сожалению, у нее высокий травматизм - это мешает ей, но она может играть очень хорошо. А что касается того матча, то ее поражение было вполне прогнозируемо. Не вижу никакого скандала, не стоит обращать внимание на бульварную хронику", - сказал Тарпищев.

"Проблема договорных матчей в теннисе если и есть, то только на низших уровнях. В элите никто из спортсменов подставляться не будет. Какой смысл? Это рано или поздно вскроется, и пострадает репутация, а теннисисты бьются за свой рейтинг, им просто бессмысленно играть "договорняки", - отметил президент ФТР.