Пловец Граничка превзошел мировой рекорд в классе SB 5 в соревновании паралимпийцев РФ

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Пловец Андрей Граничка превзошел мировой рекорд на дистанции 100 м брассом в соревновании российских паралимпийцев, которых не допустили до Игр-2016 года в Рио- де-Жанейро.

Граничка финишировал с результатом 1 минута 27,36 секунды, превзойдя ранее установленный им же рекорд (1.30,07).

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования состоятся на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.