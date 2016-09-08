Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пловец Граничка превзошел мировой рекорд в классе SB 5 в соревновании паралимпийцев РФ

Спорт
8 сентября, 11:27 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Граничка финишировал с результатом 1 минута 27,36 секунды
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Пловец Андрей Граничка превзошел мировой рекорд на дистанции 100 м брассом в соревновании российских паралимпийцев, которых не допустили до Игр-2016 года в Рио- де-Жанейро.

Смотрите также
Спортсмены на церемонии открытия Всероссийских соревнований среди паралимпийцев в Подмосковье
С огорода — в чемпионки: истории российских паралимпийцев

Граничка финишировал с результатом 1 минута 27,36 секунды, превзойдя ранее установленный им же рекорд (1.30,07).

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования состоятся на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Турнир для отстраненных паралимпийцев в Подмосковье
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама