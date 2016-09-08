Спортсмены хотят установить рекорд по скоростному пересечению Керченского пролива

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Спортсмены-профессионалы и любители в этом году планируют побить прошлогодний рекорд по скоростному пересечению Керченского пролива на втором фестивале водных видов спорта "Крымский мост", который проводится в поддержку строительства моста на полуостров. Об этом сообщил организатор гонки Иван Федоров.

"В 2015 году самыми быстрыми стали спортсмены из Санкт- Петербурга. Максим Федоров выиграл гонку на кайтах с результатом 53 минуты. Лучшим среди экипажей катамаранов стал "Кайфун": его результат - 1 час 47 минут. В этом году мы собираемся побить установленные рекорды, силы для этого подтягиваются серьезные, - на фестиваль приедут ведущие райдеры, призеры российских и мировых чемпионатов по экстремальным видам спорта", - цитирует Федорова инфоцентр "Крымский мост".

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Как пояснил ТАСС один из организаторов фестиваля Игорь Макрушенко, в этом году ожидается порядка 50 участников. Также на мероприятии будут присутствовать судьи, которые оценят выступления спортсменов. В прошлом году фестиваль посетили спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов, в том числе чемпионы российских и мировых турниров по кайтсерфингу и виндсерфингу Иван Доронин, Олег Черкашин, Игорь Лезинов.

Фестиваль продлится неделю. Базовый лагерь участников разместится на керченской стороне. Отправной точкой для соревнований станет Аршинцевская коса. В программе также гонки на виндсерфах и водных мотоциклах.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 г." без привлечения внебюджетного финансирования. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 г. между Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж". Общая стоимость строительства моста через Керченский пролив составит 227,9 млрд руб. в ценах соответствующих лет. Открытие автомобильного движения в рабочем режиме запланировано на 18 декабря 2018 г.