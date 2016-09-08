Овечкин: хоккеисты сборной России поедут в церковь перед матчем с чехами

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России съездят в церковь перед товарищеским матчем в рамках подготовки к Кубку мира с командой Чехии. Об этом журналистам сообщил нападающий россиян Александр Овечкин.
В среду Овечкин был выбран капитаном команды на турнир. "Сейчас, думаю, съездим в церковь. Остальные мероприятия внутри команды", - сказал он.
Матч Россия - Чехия начнется в четверг в СК "Юбилейный" в 19:30 мск.