Овечкин: хоккеисты сборной России поедут в церковь перед матчем с чехами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России съездят в церковь перед товарищеским матчем в рамках подготовки к Кубку мира с командой Чехии. Об этом журналистам сообщил нападающий россиян Александр Овечкин.

В среду Овечкин был выбран капитаном команды на турнир. "Сейчас, думаю, съездим в церковь. Остальные мероприятия внутри команды", - сказал он.

Матч Россия - Чехия начнется в четверг в СК "Юбилейный" в 19:30 мск.