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Хоккеист Фролик: статус аутсайдера может помочь сборной Чехии на КМ

Спорт
8 сентября, 12:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам нападающего, чехам тяжело ощущать, что с ними не будет форварда Яромира Ягра, много лет выступавшего за национальную команду
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Статус аутсайдера Кубка мира по хоккею может позитивно повлиять на выступление сборной Чехии на турнире. Такое мнение журналистам высказал нападающий чешской команды Михал Фролик.

Перед началом турнира чехи из-за травм и отказов лишились ряда игроков из клубов Национальной хоккейной лиги.

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"Думаю, иногда это неплохо, что нас рассматривают как аутсайдеров, поскольку теперь мы можем кого-то удивить, - сказал Фролик. - Мы потеряли несколько ребят, но у нас есть шанс для того, чтобы гордиться собой, показав себя на льду".

По словам Фролика, чехам тяжело ощущать, что с ними не будет форварда Яромира Ягра, много лет выступавшего за национальную команду. "Конечно, он один из лучших игроков мира. Нам тяжело не видеть его среди нас, но он принял такое решение, и это его выбор", - отметил Фролик.

Относительно сборной России Фролик сказал, что у россиян "много больших имен и много хороших игроков". Также, по его словам, здорово вновь вернуться на площадку малых размеров, учитывая, что чехи в Праге готовились на площадке стандартного размера.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

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