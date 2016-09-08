Смирнов: комиссия ОКР не допустит повторения ситуации с легкоатлетами и паралимпийцами РФ

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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Комиссия Олимпийского комитета России (ОКР) по борьбе с допингом не допустит повторения ситуации с недопуском российских спортсменов на крупные международные соревнования. Об этом заявил глава комиссии, почетный президент ОКР Виталий Смирнов.
В четверг в Москве проходит первое заседание комиссии.
Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Смирнова в должности главы данной комиссии.
"Нам предстоит большая работа по восстановлению доверия. Чувствуем поддержку WADA в желании разобраться в проблемах. МОК и WADA высказали желание активно помогать действиям нашей комиссии. Ситуация с легкоатлетами и паралимпийцами не должна повториться никогда", - сказал Смирнов.
Российские легкоатлеты из-за проблем с допингом не были допущены к участию в Олимпиаде 2016 года, а паралимпийцы - в Паралимпиаде.