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Смирнов: комиссия ОКР не допустит повторения ситуации с легкоатлетами и паралимпийцами РФ

Спорт
8 сентября, 12:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
В четверг в Москве проходит первое заседание комиссии
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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Комиссия Олимпийского комитета России (ОКР) по борьбе с допингом не допустит повторения ситуации с недопуском российских спортсменов на крупные международные соревнования. Об этом заявил глава комиссии, почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

В четверг в Москве проходит первое заседание комиссии.

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Смирнова в должности главы данной комиссии.

"Нам предстоит большая работа по восстановлению доверия. Чувствуем поддержку WADA в желании разобраться в проблемах. МОК и WADA высказали желание активно помогать действиям нашей комиссии. Ситуация с легкоатлетами и паралимпийцами не должна повториться никогда", - сказал Смирнов.

Российские легкоатлеты из-за проблем с допингом не были допущены к участию в Олимпиаде 2016 года, а паралимпийцы - в Паралимпиаде.

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