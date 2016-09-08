Владимир Стржалковский избран председателем ВФСО "Динамо"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Владимир Стржалковский избран председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" по итогам внеочередной конференции. Стржалковский избран единогласным решением 255 делегатов на 5-летний срок.

"Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро доказали, что общество "Динамо" занимает ведущую роль в жизни российского спорта, - заявил Стржалковский. - Свою задачу вижу в том, чтобы общество развило свой потенциал и продолжало традиции советского и российского спорта".

"Количество заместителей целесообразно сократить с восьми до четырех, - продолжил он. - Посты заместителя покинут Сергей Маленко, Михаил Тюркин, Александр Уланов и Сергей Сысоев. Кандидатура нового первого заместителя председателя уже определена и находится на последней стадии согласования. Скоро он будет представлен".

С 2000 года общество возглавлял Владимир Проничев. В октябре прошлого года он был единогласно переизбран на пост, а в августе покинул должность по собственному желанию.

Общество "Динамо" является основным акционером одноименного хоккейного клуба. На данный момент проходит процесс передачи обществу контрольного пакета акций и футбольного клуба "Динамо". Проничев является председателем совета директоров футбольного клуба, в который входят первый заместитель председателя общества "Динамо" Сергей Сысоев, занимающий также пост генерального директора клуба, и начальник отдела международного, экономического и гуманитарного сотрудничества общества "Динамо" Дмитрий Шелепин.

Стржалковский в 1999-2000 годах занимал должность заместителя министра по физической культуре, спорту и туризму РФ, отвечающего за туристический рынок (пост министра занимал Борис Иванюженков), имеет опыт работы заместителем министра РФ по физической культуре, спорту и туризму. Входил в совет при президенте РФ по подготовке и проведению Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.