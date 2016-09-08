Песков считает вынос флага РФ белорусским спортсменом "поступком, достойным восхищения"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает вынос флага РФ белорусским спортсменом на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро "поступком, достойным восхищения".
"Это, безусловно, поступок. То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения", - заявил он журналистам.
"Безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совсем незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступить на Паралимпиаде", - подчеркнул представитель Кремля. "Это заслуживает самой высокой оценки чисто в человеческом плане", - отметил он.
Комментируя предложение вице-президента Паралимпийского комитета России Римы Баталовой вручить белорусскому спортсмену за его поступок Орден Дружбы, Песков заявил, что, "если так считает вице-президент, то у него есть все возможности именно выступить с такой инициативой".
Ранее на церемонии открытия Паралимпиады один из членов делегации Белоруссии прошел с российским триколором в руках, в Играх-2016 россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.