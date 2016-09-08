Отчетно-выборная конференция Федерации тенниса России пройдет 22 октября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации тенниса России, на которой будет избран новый президент организации, состоится 22 октября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ФТР.

"Члены правления постановили созвать отчетно-выборную конференцию 22 октября 2016 года. Она пройдет в Москве в конференц-зале Российской академии образования", - говорится в сообщении.

Ранее действующий президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что будет переизбираться на новый срок.