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Отчетно-выборная конференция Федерации тенниса России пройдет 22 октября

Спорт
8 сентября, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Она пройдет в Москве в конференц-зале Российской академии образования
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации тенниса России, на которой будет избран новый президент организации, состоится 22 октября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ФТР.

"Члены правления постановили созвать отчетно-выборную конференцию 22 октября 2016 года. Она пройдет в Москве в конференц-зале Российской академии образования", - говорится в сообщении.

Ранее действующий президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что будет переизбираться на новый срок.

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