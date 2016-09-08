Смит: процесс подготовки Саранска к ЧМ-2018 впечатлил и вдохновил ФИФА

САРАНСК, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Процесс подготовки Саранска к чемпионату мира по футболу 2018 года впечатлил и вдохновил представителей Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Четвертый операционный визит совместной делегации ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на российские стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, начался в среду. В рамках визита, который пройдет до 15 сентября, делегация посетит стадионы в пяти городах-организаторах матчей ЧМ-2018. В четверг делегация побывала в Саранске.

"Рад быть в Саранске. Увиденное вдохновляет и впечатляет. Город знает, что нужно сделать для успешного проведения чемпионата мира", - сказал Смит.

"Очевидно, что стадионы - это самая важная часть подготовки, но, когда мы приезжаем в каждый город, мы все же рассматриваем его комплексно. Мы оцениваем город на предмет того, как он будет принимать гостей, СМИ, как все они будут передвигаться по городу, приезжать на стадион. Предстоит огромный объем работ, но, если все проведут по плану, то мы ожидаем успешного проведения чемпионата мира", - добавил Смит.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа соревнований.