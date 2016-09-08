Роман Павлюченко помирился с водителем после дорожного конфликта

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Урал" Роман Павлюченко встретился и помирился с водителем, с которым у него произошел конфликт в пробке в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
"Роман встретился с мужчиной, с которым поругался в пробке. Они помирились, конфликт можно считать исчерпанным", - сообщил пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских.
В среду стало известно, что 5 сентября в центре Екатеринбурга Павлюченко стал участником дорожного конфликта. Его Porsche Panamera подрезал другой автомобиль, после чего произошла словесная перепалка, переросшая драку. Однако после замечаний очевидцев известный футболист успокоился и уехал.
Позднее в официальном заявлении на сайте клуба Павлюченко отметил, что драки не было, "решили все словесно, потолкались чуть-чуть, но это ерунда, небольшой конфликт, который быстро закончился", - сказал футболист.
По данным полиции, участники конфликта заявлений не подавали.
В прошедшее межсезонье Павлюченко подписал однолетний контракт с "Уралом". В текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России провел пять матчей и забил один гол.