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"Спартак" позже примет решение об участии Промеса в матче с "Локомотивом"

Спорт
8 сентября, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
В результате обследования у Промеса выявлен мышечный спазм правого бедра
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского футбольного клуба "Спартак" вместе с медицинским позднее примет решение об участии голландского полузащитника Квинси Промеса в матче 6-го тура чемпионата России против "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Во вторник сборная Нидерландов провела отборочный матч чемпионата мира против команды Швеции (1:1). Промес вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Позднее Королевский футбольный союз Нидерландов (КНВБ) сообщил, что у футболиста имеются проблемы с мышцами задней поверхности бедра.

"В результате обследования у Промеса выявлен мышечный спазм правого бедра, - сказал глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов. - В связи с этим ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе, решение об участии голландского хавбека в воскресной игре с "Локомотивом" будет приниматься медицинским штабом совместно с тренерским с учетом оценки риска возможного рецидива".

Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится 11 сентября. Начало - в 16:30 мск.

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