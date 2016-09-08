Мутко: международные федерации пригласили россиян на паралимпийские соревнования

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Международные федерации пригласили россиян для участия в своих паралимпийских соревнованиях. Об этом журналистам сообщил министр спорта Виталий Мутко.

"По последнему результату, по отбору на Игры паралимпийцы будут поощрены. 10-11 сентября разъедутся в свои регионы, но вскоре у многих начнется своя подготовка. Многие международные федерации поступили гуманно - они уже пригласили их на такие старты", - сказал Мутко. "Более 16 международных Федерации поддержали нас в период принятия этого неправильного решения", - добавил он.

"Мы усилим поддержку и внимание к паралимпийскому спорту, много идей и мыслей, есть много вопросов к регионам. ПКР организовал серьезную работу. Вызывает сожаление и горечь, обидно до слез, что они такую работу проделали, а спортсменам не дали выступить", - сказал Мутко.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования проходят на площадках учебно- тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.